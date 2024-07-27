Раскрыто количество проведенных обысков в первые сутки после теракта в «Крокусе»

В первые сутки после теракта в «Крокусе» следователи провели 11 обысков

Следователи провели 11 обысков в первые сутки после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

По данным РИА Новости, первые обыски прошли 23 марта в 03 часа 40 минут утра по московскому времени, а последние — уже после 18 часов по московскому времени. Все обыски проводились с целью обнаружить и изъять орудия, предметы, документы, электронные носители информации, оборудования или иных средств совершения преступления, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства до своего задержания