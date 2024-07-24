РИА Новости: Росстат обнулил число домохозяйств с нехваткой средств на еду

В минувшем году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с начала ведения соответствующей статистики, то есть с 2004 года. Годом ранее таких домохозяйств было 0,1 процента, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и собственный анализ.

Количество домохозяйств, которые считают, что у них достаточно средств для покупки всего необходимого выросло с 2,7 процента в 2022 году до 3,4 процента. Максимума этот показатель достигал в 2019 году — 3,5 процента.

Семей, у которых хватает денег на покупку еды, одежды и товаров длительного пользования, но не автомобиля, квартиры или дачи, стало на два процентных пункта больше — 36,6 процента.

Доля тех, кому хватает на еду и одежду, но не на товары длительного пользования, сократилась с 49,7 процента до 48,7 процента. А количество семей, которым хватает только на еду, снизилось с 12,9 процента до 11,2 процента. Кроме того, 0,1 процента опрошенных не смогли оценить свое финансовое положение.