Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:12, 24 июля 2024Экономика

Российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды

РИА Новости: Росстат обнулил число домохозяйств с нехваткой средств на еду

Фото: Global Look Press

В минувшем году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с начала ведения соответствующей статистики, то есть с 2004 года. Годом ранее таких домохозяйств было 0,1 процента, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и собственный анализ.

Количество домохозяйств, которые считают, что у них достаточно средств для покупки всего необходимого выросло с 2,7 процента в 2022 году до 3,4 процента. Максимума этот показатель достигал в 2019 году — 3,5 процента.

Семей, у которых хватает денег на покупку еды, одежды и товаров длительного пользования, но не автомобиля, квартиры или дачи, стало на два процентных пункта больше — 36,6 процента.

Доля тех, кому хватает на еду и одежду, но не на товары длительного пользования, сократилась с 49,7 процента до 48,7 процента. А количество семей, которым хватает только на еду, снизилось с 12,9 процента до 11,2 процента. Кроме того, 0,1 процента опрошенных не смогли оценить свое финансовое положение.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина задумала сорвать планы России в Африке. Киев захотел развить дипломатические отношения в регионе

      Российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» выступил за борьбу с неразделяющими его взглядов

      Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в регионе России

      Япония выразила протест России из-за санкций

      ВСУ пытались атаковать территорию России тремя беспилотниками

      Глава Wildberries сделала заявление после слов о захвате маркетплейса

      В «Симпсонах» нашли пророчество о результатах выборов в США

      Мужчинам назвали неожиданный влияющий на потенцию фактор

      В Германии заявили о проблемах с выплатой пенсий из-за антироссийских санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше