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06:13, 24 июля 2024Бывший СССР

В США заявили о нежелании жителей Грузии вступления в ЕС и НАТО

NYT: жители грузинской глубинки сожалеют о распаде СССР и не хотят в ЕС и НАТО

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Жители промышленной глубинки в Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для республики, об этом пишет The New York Times (NYT).

По словам автора материала, несмотря на то, что в последние годы Грузия наметила курс на сближение с Западом, жители небольших городов не хотят этого. Он напомнил, что якобы 60 процентов населения Грузии хотят вступить в Европейский Союз и НАТО. Издание отметило, что страна разделилась на тех, кто видит будущее Грузии на Западе, и тех, кто тоскует по советскому прошлому.

«Для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания», — подчеркнул журналист.

Ранее в Грузии прошла презентация общественно-политического движения «Единая нейтральная Грузия», выступающего против евроинтеграции страны, а также ее вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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