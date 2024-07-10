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11:55, 10 июля 2024Бывший СССР

В Грузии создали движение против евроинтеграции

В Грузии создали политическое движение против вступления в ЕС и НАТО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Грузии прошла презентация общественно-политического движения «Единая нейтральная Грузия», выступающего против евроинтеграции страны, а также ее вступления в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня евроинтеграция объявлена в Грузии религией, что является преступлением против грузинского народа. Доля этой вины принадлежит и властям. Хотя у НАТО пока нет статуса религии, вина властей в том, что они установили интеграцию в НАТО как конституционную задачу», — заявил лидер движения Вато Шакарашвили.

Он подчеркнул, что превращать интеграцию в Североатлантический альянс в конституционную догму недопустимо. По словам Шакарашвили, через год из общественного движения планируют создать политическую партию, которая примет участие в парламентских выборах 2028 года.

Ранее депутат грузинского парламента Ираклий Кадагишвили заявил, что заморозка Европейским союзом гранта для Министерства обороны Грузии ничего не даст армии республики. Он подчеркнул, что подобные решения организации продвигают не ее ценности, а используемые в политической борьбе двойные стандарты.

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      Александр Курбатов
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