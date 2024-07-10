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10:59, 10 июля 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о двойных стандартах Евросоюза

Грузинский депутат Кадагишвили: грант Евросоюза ничего не даст армии

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Замороженный грант Европейского союза для Министерства обороны Грузии ничего не даст армии республики. Об этом заявил депутат грузинского парламента Ираклий Кадагишвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Он подчеркнул, что подобные решения организации продвигают не ее ценности, а используемые в политической борьбе двойные стандарты, которые вредят восприятию Европейского союза в глазах грузинского народа.

«Все это рассчитано на то, чтобы напрямую повлиять на избирательный процесс и поддержать оппозицию. Почему они даже не вступили в предметную дискуссию по поводу закона о прозрачности?» — добавил парламентарий.

Днем ранее, 9 июля, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский рассказал о заморозке 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны страны. Тогда же он сообщил, что процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен.

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      Александр Курбатов
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