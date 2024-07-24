Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

FT: глава ЕК планирует встречу с премьером Британии для перезагрузки отношений

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером для перезагрузки отношений между Брюсселем и Лондоном. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

По данным издания, глава ЕК надеялась провести переговоры со Стармером на этой неделе, но сейчас встреча планируется в конце августа или начале сентября.

Отмечается, что британский премьер тоже надеется провести переговоры с фон дер Ляйен «в ближайшем будущем», поскольку стремится сохранить динамику отношений с европейским объединением.

«Есть добрая воля обеих сторон. Председатель ЕК хорошо взаимодействовала с предыдущим правительством и хочет продолжить работу с новым», — сказал представитель ЕС.

Ранее ЕС решил получить доступ к британским рыболовецким водам в обмен на сближение с Лондоном, которого желает британский премьер. Брюссель готовит список требований и предъявит их на будущих переговорах с британским правительством.