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10:12, 24 июля 2024Мир

Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

FT: глава ЕК планирует встречу с премьером Британии для перезагрузки отношений
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером для перезагрузки отношений между Брюсселем и Лондоном. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

По данным издания, глава ЕК надеялась провести переговоры со Стармером на этой неделе, но сейчас встреча планируется в конце августа или начале сентября.

Отмечается, что британский премьер тоже надеется провести переговоры с фон дер Ляйен «в ближайшем будущем», поскольку стремится сохранить динамику отношений с европейским объединением.

«Есть добрая воля обеих сторон. Председатель ЕК хорошо взаимодействовала с предыдущим правительством и хочет продолжить работу с новым», — сказал представитель ЕС.

Ранее ЕС решил получить доступ к британским рыболовецким водам в обмен на сближение с Лондоном, которого желает британский премьер. Брюссель готовит список требований и предъявит их на будущих переговорах с британским правительством.

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      Семен Александров
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