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09:43, 24 июля 2024Россия

Глава российского региона выехал на передовую в зону СВО и записал видео с дороги

Глава Коми Уйба лично выехал с грузом для бойцов СВО и записал об этом видео

Глава Республики Коми Владимир Уйба выехал на передовую с грузом для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом руководитель региона рассказал в видеозаписи, опубликованной в Telegram.

На кадрах Уйба сидит за рулем автомобиля в дорожной одежде. «Сегодня едем к нашим ребятам, в одну из частей, на передовую», — говорит он. Глава региона пояснил, что везет участникам СВО заказанное ими оборудование, а также посылки и письма жителей республики.

Также в зоне боевых действий состоится награждение отличившихся военнослужащих, сказал Уйба. «На обратном пути (...) расскажу, как повстречались», — добавил он. Куда именно направился глава Коми, он не уточнил.

В июле депутат Госдумы Олег Колесников получил ранение в зоне проведения СВО. Парламентарий сообщил, что это уже второе полученное им за два года ранение и подчеркнул, что не собирается покидать зону боевых действий.

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      Алан Босиков
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