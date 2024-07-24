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10:51, 24 июля 2024Бывший СССР

Главком ВСУ отказался раскрывать сроки доставки истребителей F-16 на Украину

Главком ВСУ Сырский отказался раскрывать сроки доставки F-16 на Украину

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский знает сроки доставки истребителей F-16 на Украину, но не может раскрыть их. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

По его словам, эти самолеты усилят противовоздушную оборону Украины и позволят эффективнее противостоять запускаемым Вооруженными силами (ВС) России крылатым ракетам и наносить удары по наземным целям.

Однако Сырский также рассказал о «пределах» истребителей: F-16 должны будут летать на расстоянии от 40 километров от линии боевого соприкосновения из-за опасений, что их могут сбить ВС России.

Ранее Сырский признал превосходство Воздушно-космических сил России. По его словам, из-за этого ВСУ приходится чаще использовать беспилотные летательные аппараты.

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      Илья Таксюр
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