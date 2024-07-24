На Украине признали превосходство ВКС России

Сырский: у России превосходная авиация и очень сильная противовоздушная оборона

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал превосходство Воздушно-космических сил (ВКС) России. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Guardian.

Сырский отметил «превосходную авиацию» и очень сильную противовоздушную оборону России. По его словам, по этой причине украинской армии приходится чаще использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Главком Вооруженных сил Украины также сообщил о сложном положении ВСУ на передовой. Он объяснил, что российские военные наступают на всех направлениях фронта, а Киев нуждается в большей поддержке от стран Запада.

Вместе с тем Сырский отказался раскрывать потери ВСУ. Главнокомандующий украинской армией назвал данную тему «чувствительной», отметив, что Москва может использовать ее в своих интересах.