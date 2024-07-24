Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине признали превосходство ВКС России

Сырский: у России превосходная авиация и очень сильная противовоздушная оборона

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал превосходство Воздушно-космических сил (ВКС) России. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Guardian.

Сырский отметил «превосходную авиацию» и очень сильную противовоздушную оборону России. По его словам, по этой причине украинской армии приходится чаще использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Главком Вооруженных сил Украины также сообщил о сложном положении ВСУ на передовой. Он объяснил, что российские военные наступают на всех направлениях фронта, а Киев нуждается в большей поддержке от стран Запада.

Материалы по теме:
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Вместе с тем Сырский отказался раскрывать потери ВСУ. Главнокомандующий украинской армией назвал данную тему «чувствительной», отметив, что Москва может использовать ее в своих интересах.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      Сына основателя Chronopay Врублевского объявили в России в розыск

      Испания отказала зайти в свой порт российскому историческому фрегату

      Конфискованные у россиян Lexus и BMW передали бойцам СВО

      Россиян предупредили о слежке со стороны работодателей

      Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

      В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии от одной категории граждан

      Врачи приняли рак у 44-летнего мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками

      Объявлено место проведения Олимпийских игр-2030

      В России двухлетний мальчик впал в кому после нескольких попыток врачей поставить диагноз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше