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09:56, 24 июля 2024Бывший СССР

Сырский отказался говорить о потерях ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Сырский отказался раскрыть данные о потерях армии Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отказался раскрывать данные о потерях украинской армии. Об этом сообщает The Guardian.

«[Сырский] отказался, сказав, что потери — это "чувствительная" тема, которую Москва может использовать в своих интересах», — отметили журналисты издания в интервью с главкомом ВСУ.

Ранее в Верховной Раде заявляли о готовности Сырского капитулировать. По словам нардепа Марьяны Безуглой, главнокомандующий ВСУ не верит в победу армии Украины.

О проблемах ВСУ Сырский, в свою очередь, рассказывал в Telegram. Он сообщал, что украинские военные в условиях интенсивных боевых действий на всей линии фронта испытывают тотальный дефицит ракет малой дальности.

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      Екатерина Грищенко
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