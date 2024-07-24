Сырский отказался говорить о потерях ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Сырский отказался раскрыть данные о потерях армии Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отказался раскрывать данные о потерях украинской армии. Об этом сообщает The Guardian.

«[Сырский] отказался, сказав, что потери — это "чувствительная" тема, которую Москва может использовать в своих интересах», — отметили журналисты издания в интервью с главкомом ВСУ.

Ранее в Верховной Раде заявляли о готовности Сырского капитулировать. По словам нардепа Марьяны Безуглой, главнокомандующий ВСУ не верит в победу армии Украины.

О проблемах ВСУ Сырский, в свою очередь, рассказывал в Telegram. Он сообщал, что украинские военные в условиях интенсивных боевых действий на всей линии фронта испытывают тотальный дефицит ракет малой дальности.