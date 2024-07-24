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09:59, 24 июля 2024Бывший СССР

Сырский рассказал о сложном положении ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал о тяжелом положении украинских сил

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находится в тяжелом положении на фронте. Об этом в интервью для The Guardian рассказал Главнокомандующий украинских сил Александр Сырский.

По словам военного, ситуация для украинской армии на поле боя очень сложная, поскольку Вооруженные силы России наступают на всех направлениях фронта.

При этом главком выразил уверенность, что ВСУ смогут остановить российские войска в том случае, если западные страны начнут поддерживать Киев более эффективно.

Ранее Сырский рассказал о дефиците ракет малой дальности в ВСУ. По его словам, нехватка боеприпасов особенно остро ощущается на покровском направлении, где российское наступление наиболее интенсивно.

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      Глеб Палехов
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