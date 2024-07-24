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10:23, 24 июля 2024Бывший СССР

Главнокомандующий ВСУ признал необходимость мобилизации для пополнения резервов

Главком ВСУ Сырский: у Киева не будет новых подразделений без мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Без мобилизации Украина не сможет создавать новые бригады и резервы. Об этом в интервью для The Guardian рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По словам главнокомандующего, он не сможет создавать новые бригады без мобилизации. Они необходимы, так как Россия умножает собственные сухопутные силы. Он также призвал живущих за границей украинцев приехать и вступить в ряды ВСУ.

Издание подчеркивает, что поиск новых рекрутов — главная задача Сырского, так как украинской армии нужно заменить убитых и раненых в окопах. Однако патриотический пыл, который побудил многих весной 2022 года пойти добровольцами в ВСУ, угас.

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      Илья Таксюр
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