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17:56, 24 июля 2024Бывший СССР

Главу офиса Зеленского уличили в незаконной сделке по приграничной территории

Hromadske: Ермак участвовал в незаконной сделке по приграничной территории

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак участвовал в коррупционной схеме по приобретению земли в Одесской области на границе с Румынией. В незаконной сделке по приграничной территории главу ОП уличило издание Hromadske.

Как следует из расследования, компания опального украинского олигарха Вадима Ермолаева «Потоки» при помощи Ермака незаконно приобрела у Одесской областной военной администрации 6 гектаров на берегу Дуная, при том, что бизнесмену запрещено проводить сделки с землей.

По мнению журналистов, глава ОП помог олигарху через своего приближенного — генерал-майора Службы безопасности Украины Ивана Дралюка, который владеет 10 процентами «Потоков». «Как утверждают сразу четыре наших источника в Киеве, Одессе и за рубежом, Иван Дралюк также является приближенным к главе ОП Андрея Ермака», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что коррупция является главной темой для обсуждения среди солдат Вооруженных сил Украины. По словам журналиста Артема Ильина, военнослужащие верят в назначения на высокие должности за взятки.

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      Глеб Палехов
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