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14:18, 18 июля 2024Бывший СССР

Украинских коррупционеров захотели освободить за откуп

Рада в первом чтении одобрила освобождающий коррупционеров за откуп законопроект

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, освобождающий фигурантов коррупционных преступлений за откуп. Об этом рассказал глава «Центра противодействия коррупции» Украины Виталий Шабунин в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что в настоящее время на Украине для уменьшения наказания коррупционеры должны раскрыть правоохранителям своих сообщников или признаться в других преступлениях. Однако новый законопроект предусматривает возможность отмены тюремного заключения.

«Законопроект правительства позволит фигурантам просто возместить убытки за свои действия и получить штраф вместо заключения. Откупиться от ответственности таким путем смогут и организаторы коррупционных схем, и топ-чиновники», — объяснил Шабунин.

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Глава «Центра противодействия коррупции» Украины также рассказал, что спикер парламента Руслан Стефанчук предлагал «голосовать за законопроект без обсуждения».

Ранее стало известно, что коррупция является главной темой для обсуждения в окопах Вооруженных сил Украины. Об этом в социальных сетях написал журналист Артем Ильин. Он отметил, что украинские солдаты верят в назначения на высокие должности за взятки.

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      Екатерина Грищенко
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