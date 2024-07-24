Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:38, 24 июля 2024Экономика

Госдума приняла закон по реализации налоговой политики России

Госдума приняла закон об основных направлениях налоговой политики России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики. Об этом передает ТАСС.

Инициатива включает в себя меры по донастройке налоговой политики России в области администрирования, социальной направленности в части НДФЛ и нормы для поддержки российских компаний. Например, документ предполагает сокращение «пороговых» требований к участникам налогового мониторинга. Теперь требования к размеру оборота и активов уменьшатся с одного миллиарда до 800 миллионов рублей, а по уплаченным налогам — со 100 миллионов до 80 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов в зависимости от ежегодных доходов граждан. Мера вступит в силу с 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сооснователь Wildberries заявил об отстранении от управления компанией

      Возлюбленная Роналду показала обнаженные ягодицы на камеру

      Украинка предложила изымать и продавать недвижимость России в Берлине

      Россия заявила о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

      На Украине сообщили о масштабном пожаре с угрозой детонации взрывоопасных предметов

      Госдума приняла закон по реализации налоговой политики России

      В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство

      Раскрыты два варианта заморозки активов России в ЕС

      «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой

      В Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше