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19:03, 24 июля 2024Путешествия

Игрушка в ручной клади пассажира напугала службу безопасности аэропорта

Пассажира Jetstar сняли с рейса из-за игрушечного пистолета в ручной клади

Фото: Loren Elliott / Reuters

Пассажира авиакомпании Jetstar сняли с рейса из-за одного предмета в ручной клади. Об этом сообщает NZ Herald.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 24 июля, на рейсе из Веллингтона в Крайстчерч, Новая Зеландия. Службу безопасности аэропорта напугал подозрительный объект, который лежал в сумке мужчины на борту лайнера, готовившегося ко взлету. Из опасений, что это может быть огнестрельное оружие, сотрудники воздушной гавани велели пилотам вернуться к терминалу, чтобы пассажир прошел повторную проверку.

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В итоге оказалось, что у путешественника в ручной клади лежал игрушечный пистолет. Самолет вылетел в точку назначения с задержкой.

Ранее пассажир американской авиакомпании Delta Airlines сказал одну фразу в самолете и попал в тюрьму. На просьбу бортпроводника переложить ручную кладь он ответил, что там лежат «деньги, бомба или пистолет».

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      Алина Черненко
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