Пассажир сказал одну фразу в самолете и попал в тюрьму

CBS Austin: пассажир Delta Airlines попал в тюрьму за ложное сообщение о теракте

Пассажир американской авиакомпании Delta Airlines заявил о бомбе на борту самолета и попал в тюрьму за ложное сообщение о теракте. Подробности сообщает канал CBS Austin.

Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, который готовился к вылету из Остина в Атланту 9 января. Перед отправлением стюардесса попросила 59-летнего Чарльза Кента Куби переложить ручную кладь. Пассажир отказался и сказал, что в его портфеле могут быть «деньги, бомба или пистолет».

Эта фраза взволновала бортпроводницу, и она сообщила о произошедшем командиру воздушного судна. На борт самолета вызвали полицию, и Куби арестовали. Правоохранители вывели других участников рейса из салона и вместе с собаками осмотрели лайнер, но взрывчатых веществ не нашли.

Позже американца доставили в тюрьму округа Трэвис, где ему предъявили обвинение в ложном сообщении о террористической угрозе.

Ранее россиянин на микроавтобусе подрезал пассажирский самолет в аэропорту Санкт-Петербурга и едва не сорвал рейс в Пермь. По неизвестной причине он проигнорировал опасную ситуацию и вынудил лайнер затормозить на рулежной дорожке, за что угодил в полицию.