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10:40, 12 января 2024Путешествия

Россиянин подрезал пассажирский самолет на микроавтобусе и угодил в полицию

Shot: водитель микроавтобуса едва не сорвал рейс из Санкт-Петербурга в Пермь

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет в аэропорту Санкт-Петербурга и едва не сорвал рейс в Пермь. Подробности выяснил Telegram-канал Shot.

По данным источника, Boeing 737-800 российской авиакомпании готовился к вылету из Пулково и следовал к взлетно-посадочной полосе. В этот момент перед ним на рулежной дорожке внезапно возник белый микроавтобус, мужчина за рулем проигнорировал опасную ситуацию и вынудил лайнер затормозить.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, а воздушное судно благополучно отправилось в Пермь. При этом едва не устроивший ЧП россиянин угодил в полицию. Сейчас он объясняет правоохранителям причины своего поступка.

Ранее стало известно, что единственный аэропорт Карелии в Петрозаводске закроют на месяц. Авиагавань не будет работать с 1 по 31 мая 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

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      Мария Борисова
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