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18:48, 11 января 2024Путешествия

Единственный аэропорт в популярном у туристов регионе России закроют на месяц

Минтранс Карелии: аэропорт Петрозаводска закроют на месяц из-за ремонта

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Единственный аэропорт Кареллии — Петрозаводск — закроют на месяц. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса популярного у туристов российского региона.

Отмечается, что авиагавань не будет принимать и отправлять авиарейсы с 1 по 31 мая 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

«Для улучшения искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск "Бесовец" министерством обороны РФ планируется проведение ремонта», — сказано в сообщении.

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