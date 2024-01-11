Единственный аэропорт в популярном у туристов регионе России закроют на месяц

Минтранс Карелии: аэропорт Петрозаводска закроют на месяц из-за ремонта

Единственный аэропорт Кареллии — Петрозаводск — закроют на месяц. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса популярного у туристов российского региона.

Отмечается, что авиагавань не будет принимать и отправлять авиарейсы с 1 по 31 мая 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

«Для улучшения искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск "Бесовец" министерством обороны РФ планируется проведение ремонта», — сказано в сообщении.

Представители ведомства призвали пассажиров учесть данную информацию при планировании поездок.

Ранее рейс российской авиакомпании S7 Airlines задержали в Тюмени почти на сутки из-за поломки самолета.

