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19:11, 24 июля 2024Экономика

Илон Маск спрогнозировал банкротство США

Илон Маск: Америка банкротится

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Государственный долг становится крайне острой проблемой для экономики США. На растущие расходы для обслуживания госдолга обратил внимание в своем аккаунте в социальной сети X американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Кстати, Америка банкротится», — спрогнозировал предприниматель. Так он ответил на пост пользователя Shibetoshi Nakamoto (Билли Маркус, сооснователь криптовалюты Dogecoin). Публикация состояла из скриншота статьи с заголовком «Выплаты процентов по государственному долгу США в этом году составят 1 140 000 000 000 долларов, на что будет потрачено 76 процентов всех собранных подоходных налогов».

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Маск так иронично ответил, что «рад» тому факту, что три четверти его подоходного налога расходуется «на важные цели, такие как проценты за прошлую некомпетентность правительства».

Ранее на такое соотношение трат на обслуживание госдолга и доходов от НДФЛ обратил внимание американский экономист Э. Дж. Энтони. «Знает ли об этом Конгресс? Их вообще это волнует?» — написал он. Энтони напомнил, что расходы на обслуживание федерального долга выросли за год на 33 процента, и «ситуация становится все хуже».

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