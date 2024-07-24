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18:51, 24 июля 2024Экономика

Расходы США на обслуживание госдолга превысили три четверти доходов бюджета от НДФЛ

Экономист Энтони: расходы США на обслуживание госдолга составили 76 % всех НДФЛ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В июне расходы США на обслуживание госдолга превысили три четверти доходов бюджета от подоходного налога (НДФЛ). На это обратил внимание в публикации в социальной сети X американский экономист Э. Дж. Энтони.

Он изучил ежемесячный отчет казначейства от Бюро фискальной службы Минфина США и заметил, что в прошлом месяце правительство потратило 140,23 миллиарда долларов на выплату процентов по долговым ценным бумагам. Доходы властей США от налога на доходы физических лиц за июнь составили 184,91 миллиарда долларов.

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Таким образом, на обслуживание госдолга было потрачено 76 процентов таких налоговых поступлений за месяц. При этом в сумму не было включено погашение основной суммы долга. Экономист выразил свою обеспокоенность проблемой растущего внешнего долга.

«Знает ли об этом Конгресс? Их вообще это волнует?» — написал Энтони. Он напомнил, что расходы на обслуживание федерального долга выросли за год на 33 процента, и «ситуация становится все хуже».

Ранее Конгресс США спрогнозировал, что за десять лет американский госдолг вырастет до 50,7 триллиона долларов. Специалисты объясняют эту динамику принятыми в связи с пандемией коронавируса чрезвычайными мерами и налоговой льготой 2017 года, которая снизила ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента.

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