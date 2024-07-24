Расходы США на обслуживание госдолга превысили три четверти доходов бюджета от НДФЛ

Экономист Энтони: расходы США на обслуживание госдолга составили 76 % всех НДФЛ

В июне расходы США на обслуживание госдолга превысили три четверти доходов бюджета от подоходного налога (НДФЛ). На это обратил внимание в публикации в социальной сети X американский экономист Э. Дж. Энтони.

Он изучил ежемесячный отчет казначейства от Бюро фискальной службы Минфина США и заметил, что в прошлом месяце правительство потратило 140,23 миллиарда долларов на выплату процентов по долговым ценным бумагам. Доходы властей США от налога на доходы физических лиц за июнь составили 184,91 миллиарда долларов.

Таким образом, на обслуживание госдолга было потрачено 76 процентов таких налоговых поступлений за месяц. При этом в сумму не было включено погашение основной суммы долга. Экономист выразил свою обеспокоенность проблемой растущего внешнего долга.

«Знает ли об этом Конгресс? Их вообще это волнует?» — написал Энтони. Он напомнил, что расходы на обслуживание федерального долга выросли за год на 33 процента, и «ситуация становится все хуже».

Ранее Конгресс США спрогнозировал, что за десять лет американский госдолг вырастет до 50,7 триллиона долларов. Специалисты объясняют эту динамику принятыми в связи с пандемией коронавируса чрезвычайными мерами и налоговой льготой 2017 года, которая снизила ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента.