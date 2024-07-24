Спецназ «Ахмата» пополнился добровольцами

Глава Чечни Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» принял пополнение

В ряды спецназа «Ахмат» вступило пополнение, бойцы уже вылетели в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Друзья! В ряды легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ вступили достойные сыновья нашего великого Отечества», — написал политик.

По его словам, борт с добровольцами уже вылетел из аэропорта города Грозного. Среди них не только жители Чечни, но и жители других регионов России. Все они, добавил Кадыров, прошли курс подготовки в университете спецназа.

Ранее глава Чечни предсказал взятие под контроль города в зоне СВО. Он заявил, что город Волчанск скоро перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) России, а также отметил, что подразделение «Ахмат» демонстрирует успехи в районе города и успешно ведет артиллерийский огонь по украинским позициям в городе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.