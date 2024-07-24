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09:26, 24 июля 2024Бывший СССР

Каллас вновь получила место в парламенте Эстонии

ERR: Экс-премьер Эстонии Каллас вновь получила место в парламенте

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бывший премьер Эстонии Кая Каллас вновь получила место в парламенте республики. Об этом сообщает ERR.

«Желаю вам и вашему правительству больших успехов на этом ответственном посту», — обратилась экс-премьер к своему приемнику Кристену Михалу.

Новое правительство, которое возглавляет Михал, сформировано коалицией из Партии реформ, Социал-демократической партии и блока Eesti 200.

Ранее Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку, так как она перешла на пост главы внешнеполитической службы Европейского союза. Ожидается, что Каллас приступит к работе на этой должности в октябре.

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      Глеб Палехов
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