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21:07, 24 июля 2024Ценности

Канье Уэст прикрыл от папарацци оголившуюся на публике жену

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Американский рэпер Канье Уэст прикрыл от уличных фотографов оголившуюся на публике жену, дизайнера Бьянку Цензори. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

Возлюбленные были замечены в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Супругу артиста запечатлели в бежевой бейсболке, белых колготках и прозрачном телесном платье. На кадре видно, что Цензори решила отказаться от бюстгальтера.

В момент съемки Уэст, который предпочел надеть черный спортивный костюм, попытался спрятать свою избранницу от папарацци.

Ранее стало известно, что Бьянка Цензори может попасть в тюрьму из-за демонстрации откровенных образов. Уточнялось, что знаменитости грозит тюремное заключение на шесть месяцев или штраф в размере 1000 долларов.

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      Карина Черных
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