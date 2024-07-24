Канье Уэст прикрыл от папарацци оголившуюся на публике жену

Американский рэпер Канье Уэст прикрыл от уличных фотографов оголившуюся на публике жену, дизайнера Бьянку Цензори. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

Возлюбленные были замечены в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Супругу артиста запечатлели в бежевой бейсболке, белых колготках и прозрачном телесном платье. На кадре видно, что Цензори решила отказаться от бюстгальтера.

В момент съемки Уэст, который предпочел надеть черный спортивный костюм, попытался спрятать свою избранницу от папарацци.

Ранее стало известно, что Бьянка Цензори может попасть в тюрьму из-за демонстрации откровенных образов. Уточнялось, что знаменитости грозит тюремное заключение на шесть месяцев или штраф в размере 1000 долларов.