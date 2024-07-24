Косатки разгромили яхту с людьми у берегов Франции

Косатки атаковали яхту с семейной парой у берегов Франции

У берегов Франции произошло новое нападение косаток на судно с людьми. Об этом сообщает издание Livescience.

16 июля две молодые косатки разгромили 12-метровую яхту, на которой находилась семейная пара. Им удалось повредить руль, после чего судном стало невозможно управлять. Людей спасла береговая охрана, отбуксировавшая сломанную яхту к берегу.

Инцидент произошел в необычном месте — в 1300 километрах от Гибралтара, где косатки чаще всего атакуют яхты.

Косатки стали нападать на яхты у берегов Западной Европы и Северной Африки в начале 2020 года. С тех пор было зафиксировано около 700 инцидентов, причем в половине из них суда получили серьезные повреждения.

В первых нападениях участвовали три косатки с прозвищами Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис. Затем их повадки переняли другие представители той же популяции, которая, по оценкам специалистов, насчитывает примерно 35 особей.

В августе 2023 года сообщалось, что морякам в Гибралтарском проливе пришлось отстреливаться от косаток, которые окружили их яхту. В итоге косатки уплыли, а поврежденное судно взяли на буксир спасатели.