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19:32, 24 июля 2024Экономика

Китай рекордно закупился российскими удобрениями

Китай в январе-июне 2024 года купил российских удобрений на рекордные $764 млн

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Китай в январе-июне нарастил импорт удобрений из России на 20 процентов, до рекордных 764 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, используя данные китайской таможни.

В июне же, выяснили журналисты, закупки страной удобрений из РФ выросли сразу на 28 процентов. Больше всего поставок пришлось на калийные удобрения. Их объем вырос на четверть, до 662 миллионов долларов.

Россия в первом полугодии стала крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, обогнав Белоруссию, стоимость экспорта которой в указанном направлении снизилась вдвое — с 985 до 481 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Канада с 406 миллионами.

Ранее стало известно, что российские компании в январе-мае текущего года увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза на 70 процентов в годовом выражении, до 1,9 миллиона тонн. Резкий рост закупок европейцами объясняют тем, что они оказались выгоднее собственного производства из-за дорогого газа.

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      Дмитрий Воронин
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