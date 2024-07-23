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09:58, 23 июля 2024Экономика

Европа резко нарастила закупки удобрений из России

«Ведомости»: поставки российских удобрений в страны ЕС выросли на 70 %

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российские компании в январе – мае 2024 года увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза (ЕС) на 70 процентов в годовом выражении, до 1,9 миллиона тонн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat). Резкий рост закупок европейцами в материале объясняют тем, что они оказались выгоднее собственного производства из-за дорогого газа.

В том числе европейцы нарастили импорт российских азотных удобрений, отмечает издание. Показатель вырос за пять месяцев год к году на 39 процентов, до 1,1 миллиона тонн. Отмечается, что крупнейшими покупателями удобрений из РФ в указанный период стали Польша – 467,7 тысячи тонн (24 процента всех поставок), а также Франция (12 процентов), Германия (11 процентов) и Италия (10 процентов).

Себестоимость производства удобрений в ЕС значительно выросла в 2022 году на фоне скачка цен на газ, составляющего наряду с другими энергоресурсами значительную долю себестоимости производства удобрений. Из-за дороговизны некоторые крупные европейские производители удобрений вынуждены были приостанавливать производство, а Германия с июля 2022 года по июнь 2023-го увеличила импорт азотных удобрений из России более чем в четыре раза.

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В 2023 году газовые цены стали снижаться, однако в первом полугодии текущего года тенденция вновь изменилась. В ФРГ отмечают, что склады в стране «завалены» удобрениями из РФ, которые значительно дешевле европейских аналогов. При этом отказ от импорта российских удобрений привел бы ЕС к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, а через какое-то время – к необходимости ее ввоза, в том числе из России, указывает руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners Марк Бойчук.

По словам аналитиков, на фоне ожидающегося роста цен на азотсодержащие удобрения до 300 долларов за тонну к концу 2024 года, рост производства и вывоза некоторых категорий российских удобрений может составить до 8 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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