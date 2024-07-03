Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:54, 3 июля 2024Экономика

В Германии рассказали о зависимости Европы от российских удобрений

Spiegel: сельское хозяйство в Европе впало в зависимость от российских удобрений

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европа начала испытывать серьезные проблемы с производством удобрений, из-за чего западным фермерам теперь приходится их массово закупать у Москвы, пишет Der Spiegel.

Представитель SKW Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейшего производителе удобрений Германии, рассказал, что в настоящее время склады «завалены» удобрениями из РФ, которые значительно дешевле европейских аналогов.

Представители отрасли заявили журналистам, что в скором времени сельское хозяйство Европы может впасать в полную зависимость от России, что создаст угрозу для продовольственной безопасности региона.

Ранее исполнительный директор одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, норвежской химической компании Yara International, Свейн Торе Хольсетхер заявил, что Европе грозит зависимость от импорта российских удобрений. Как отметил эксперт, нужные для роста растений азотные удобрения производятся с использованием природного газа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Аргентине может отказать Украине в экстрадиции задержанного россиянина Игоря Чуркина. В чем его обвиняет Киев?

      В Германии рассказали о зависимости Европы от российских удобрений

      Демократы подготовили письмо Байдену с призывом уйти из предвыборной гонки

      Рианна снялась в нижнем белье на фоне пальм

      Российские военные нашли на позициях ВСУ блокнот иностранного наемника с шифрами

      В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным для многодетных семей

      Россиянина арестовали за передачу Киеву данных об уязвимых местах

      Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

      Демократы рассказали о желании ухода Байдена из гонки ради страны

      В Херсонской области оценили обстановку на линии боевого соприкосновения в дельте Днепра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше