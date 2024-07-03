В Германии рассказали о зависимости Европы от российских удобрений

Spiegel: сельское хозяйство в Европе впало в зависимость от российских удобрений

Европа начала испытывать серьезные проблемы с производством удобрений, из-за чего западным фермерам теперь приходится их массово закупать у Москвы, пишет Der Spiegel.

Представитель SKW Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейшего производителе удобрений Германии, рассказал, что в настоящее время склады «завалены» удобрениями из РФ, которые значительно дешевле европейских аналогов.

Представители отрасли заявили журналистам, что в скором времени сельское хозяйство Европы может впасать в полную зависимость от России, что создаст угрозу для продовольственной безопасности региона.

Ранее исполнительный директор одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, норвежской химической компании Yara International, Свейн Торе Хольсетхер заявил, что Европе грозит зависимость от импорта российских удобрений. Как отметил эксперт, нужные для роста растений азотные удобрения производятся с использованием природного газа.