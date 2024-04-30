В Норвегии заявили о новой зависимости Европы от России

Глава Yara Хольсетхер: Европа становится зависимой от российских удобрений

Европе грозит зависимость от импорта российских удобрений, заявил исполнительный директор одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, норвежской химической компании Yara International, Свейн Торе Хольсетхер. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отметил эксперт, нужные для роста растений азотные удобрения производятся с использованием природного газа. Он добавил, что Россия все больше экспортирует их в Европу.

«Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это происходило в случае с газом», — подчеркнул специлист. Свейн Торе Хольсетхер назвал удобрения «новым газом».

По данным Евростата, ЕС вдвое нарастил импорт из России самого популярного азотного удобрения — мочевины (карбамида).

Ранее аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) заявили, что в 2024 году экспортные цены на российские азотные и фосфорные удобрения снова вернутся к росту. Стоимость удобрений начнет расти после падения в прошлом году из-за возможного подорожания газа и фосфоритной руды. Азотные удобрения в среднем подорожают на 15-20 процентов в годовом выражении, фосфорные удобрения — на 10 процентов, а калийные, наоборот, подешевеют — на 15-20 процентов.