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10:00, 2 апреля 2024Экономика

Ценам на российские удобрения предрекли рост

ЦЦИ: экспортные цены на азотные и фосфорные удобрения в 2024 году будут расти

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В 2024 году экспортные цены на российские азотные и фосфорные удобрения снова вернутся к росту. Такую развитие событий предрекли рынку прогнозируют аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ), их цитирует газета «Ведомости».

Стоимость удобрений начнет расти после падения в прошлом году из-за возможного подорожания газа и фосфоритной руды.
Азотные удобрения в среднем подорожают на 15-20 процентов в годовом выражении, фосфорные удобрения — на 10 процентов, а калийные, наоборот, подешевеют — на 15-20 процентов.

По словам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, удобрения будут дорожать из-за дефицита предложения и увеличивающихся объемов потребления. Нехватка карбамида на рынках составляет два-четыре миллиона тонн, без учета Китая, который также сокращает поставку удобрений на мировой рынок из соображений продовольственной безопасности. В то же время препятствовать росту цен будут снижение цен на природный газ и аммиак, добавил руководитель аналитического центра компании «Яков и партнеры» Геннадий Масаков.

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В марте 2024 года Министерство промышленности и торговли России предложило ограничить продажу минеральных удобрений за рубеж с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Квоты предлагают установить в объеме 19,74 миллиона тонн. При этом под ограничения попадут поставки в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, поставки российских удобрений за рубеж восстановились до уровня 2021 года, до 59 миллионов тонн. Большую часть из них (порядка 75 процентов) составили продажи в дружественные страны. Объем экспорта российских удобрений в недружественные страны в 2022 году сократился на 25-30 процентов до 10 миллионов тонн. Приоритетными направлениями поставок для российских экспортеров стали страны глобального юга, куда направляется уже три четверти всего экспорта, отметил эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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