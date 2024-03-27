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20:03, 27 марта 2024Экономика

В России решили ограничить продажу удобрений за рубеж

Минпромторг предложил с июня по ноябрь установить квоты на экспорт удобрений

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Министерство промышленности и торговли России предложило ограничить экспорт минеральных удобрений. Постановление, разработанное ведомством опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минпромторг решил ограничить продажу за рубеж одного вида удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Квоты предлагают установить в объеме 19,74 миллиона тонн. При этом под ограничения попадут поставки в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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По данным платформы ООН Comtrade и открытой статистики, главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, Индия и США. На эти страны пришлось более половины (60 процентов) всего экспорта удобрений из России — около 18,5 миллиона тонн. За прошедший год Бразилия купила 9,4 миллиона тонн почти за 4 миллиарда долларов. Индия и США нарастили закупки в России до 4,8 и 4,3 миллиона тонн на 2,2 миллиарда и 1,6 миллиарда долларов соответственно.

Также по итогам января-февраля 2024 года поставки российских удобрений в Китай взлетели на 94 процента в годовом выражении и достигли уровня в 891,3 тысячи тонн. Доходы российских экспортеров от продаж этой продукции составили 285,3 миллиона долларов. В денежном выражении показатель увеличился на 28 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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