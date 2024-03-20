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10:12, 20 марта 2024Экономика

Поставки российских удобрений в Китай взлетели

Поставки удобрений из России в Китай выросли на 94 % в январе-феврале

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

По итогам января-февраля 2024 года поставки российских удобрений в Китай взлетели на 94 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 891,3 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Доходы российских экспортеров от продаж этой продукции составили 285,3 миллиона долларов. В денежном выражении показатель вырос на 28 процентов в сравнении с январем-февралем 2023-го.

Резкое наращивание поставок позволило России стать крупнейшим поставщиком удобрений в Китай. На втором месте оказались экспортеры из Канады, которые отправили в КНР 719,9 тысячи тонн удобрений на сумму 225,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Белоруссия (448 тысяч тонн на 141,9 миллиона).

По итогам 2023 года Китай и Индия стали одними из главных рынков сбыта российских удобрений. Поставки этой продукции из РФ в Индию за 12 месяцев увеличились на 49 процентов и достигли уровня в 5,4 миллиона тонн. По этому показателю российские поставщики уступили лишь китайским, которые за 12 месяцев отправили в общей сложности 5,44 миллиона тонн (плюс 62 процента).

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      Анатолий Акулов
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