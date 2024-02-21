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09:55, 21 февраля 2024Экономика

Поставки удобрений из России в Индию взлетели

Поставки российских удобрений в Индию выросли на 49% по итогам 2023 года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам 2023 года поставки российских удобрений в Индию увеличились на 49 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 5,4 миллиона тонн. Резкое наращивание экспорта помогло РФ стать вторым крупнейшим поставщиком этой продукции на индийский рынок, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные таможни.

По объемам экспорта удобрений на индийский рынок Россия уступила лишь Китаю, который за 12 месяцев поставил 5,44 миллиона тонн (плюс 62 процента в годовом выражении). В пятерку лидеров также вошли Саудовская Аравия (2,5 миллиона тонн), Оман (2,2 миллиона) и Канада (1,2 миллиона).

В то же время российским поставщикам не удалось нарастить выручку от продажи удобрений в Индии. Если по итогам 2022 года их доходы составили 2,7 миллиарда долларов, то за 12 месяцев 2023-го прибыль упала до отметки в 2,4 миллиарда. Китай, напротив, сумел извлечь выгоду от наращивания поставок удобрений, заработав в общей сложности 2,59 миллиарда долларов (плюс 12 процентов к уровню 2022-го).

Во второй половине января сообщалось о рекордном наращивании товарооборота России и Индии. По итогам первых одиннадцати месяцев 2023 года показатель достиг отметки в 59,7 миллиарда долларов, увеличившись более чем в 1,9 раза. В список самой востребованной российской продукции вошли нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения и бриллианты.

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      Анатолий Акулов
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