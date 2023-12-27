В России заявили о росте продажи удобрений за рубеж

В ассоциации производителей удобрений заявили о росте экспорта до 59 млн тонн

Экспорт российских удобрений в 2023 году вырастет до 59 миллионов тонн. Об этом со ссылкой на президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителя отрасли, поставки за рубеж восстановились до уровня 2021 года. Большую часть из них (порядка 75 процентов) составили продажи в дружественные страны. При этом потребности внутреннего рынка закрыли еще в ноябре — сейчас производители начали поставки удобрений под весенний сев следующего года, заявил Гурьев.

Объем экспорта российских удобрений в недружественные страны в 2022 году сократился на 25-30 процентов до 10 миллионов тонн. В текущем году сокращение может составить еще 15-20 процентов, подчеркнул представитель отрасли. Приоритетными направлениями поставок для российских экспортеров стали страны глобального юга, куда направляется уже три четверти всего экспорта.

По слова замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александра Королева, масштабные санкции со стороны западных стран помогли России нарастить объемы экспорта в государства Юго-Восточной Азии. В 2022 году поставки удобрений в регион выросли на 88 процентов, заявил он в ходе выступления на XIV Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Согласно данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб, основными покупателями удобрений из России в первой половине 2023 года стали Бразилия, Индия и США. За этот период Россия продала на мировой рынок удобрений минимум на 6,6 миллиарда долларов. Из них на Бразилию приходится 1,9 миллиарда долларов, на Индию — 1,3 миллиарда долларов, а на США — 890 миллионов долларов. Еще 632 миллиона долларов потратил Китай и 429 миллионов долларов — Мексика. В десятку крупнейших покупателей также вошли Турция (170 миллионов долларов) и Германия (151 миллион долларов).