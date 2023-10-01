Названы основные покупатели российских удобрений

Бразилия, Индия и США оказались основными покупателями удобрений из России

Основными покупателями удобрений из России стали Бразилия, Индия и США. Это следует из расчетов РИА Новости, сделанных на основе данных платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.

Так, в первом полугодии 2023 года Россия продала на мировой рынок удобрений минимум на 6,6 миллиарда долларов. Из них на Бразилию приходится 1,9 миллиарда долларов, на Индию — 1,3 миллиарда долларов, а на США — 890 миллионов долларов. Еще 632 миллиона долларов потратил Китай, и 429 миллионов долларов — Мексика.

В десятку крупнейших покупателей также вошли Турция (170 миллионов долларов) и Германия (151 миллион долларов). Некоторые страны, в том числе Сербия, Франция и Казахстан, приобрели удобрения на сумму выше 100 миллионов долларов.

Менее 100 миллионов долларов потратили Гватемала (93 миллиона долларов) и Польша (77 миллионов долларов), а меньше всего купили Белиз (32 тысячи долларов), Черногория (18,5 тысячи долларов) и Бахрейн (434 доллара).

Ранее стало известно, что Польша увеличила закупки российских удобрений в 3,3 раза, благодаря чему российские компании поднялись с шестого на второе место среди поставщиков.