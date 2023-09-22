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08:06, 22 сентября 2023Экономика

Европейская страна втрое увеличила закупку российских удобрений

В июле 2023 года Польша увеличила закупки российских удобрений в 3,3 раза

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Польша увеличила закупки российских удобрений в 3,3 раза. Благодаря росту закупок российские компании поднялись с шестого на второе место среди поставщиков, со ссылкой на Статистическое управление страны сообщает РИА Новости.

В июле 2023 года бизнес европейской страны приобрел у поставщиков из России удобрений на 20,2 миллиона долларов. В прошлом году объем закупок за месяц составлял 6,2 миллиона. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком этой продукции после Германии, обеспечившей отгрузки на 22,6 миллиона долларов. В топ крупнейших партнеров также вошли Литва (13,5 миллиона долларов), Финляндия (8,3 миллиона долларов) и Нидерланды (8,1 миллиона долларов).

С начала 2023 года Польша импортировала из России удобрений на 97,6 миллиона долларов. Это почти на четверть меньше первого полугодия 2022-го. При этом из-за роста цен на газ в прошлом году местный производитель ANWIL (входит в группу Orlen) был вынужден приостановить выпуск азотных удобрений до момента, когда ситуация на рынке топлива стабилизируется.

Польша — не единственная страна, которая нарастила импорт удобрений из России. В первом полугодии 2023 года Германия закупила у России сельхозпродукции на рекордную сумму — 151,3 миллиона долларов. По сравнению со средним уровнем за последние пять лет (45,5 миллиона долларов) рост поставок составил 3,3 раза. Этот показатель стал максимальным за всю историю ведения статистики, с 2008 года.

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    Вячеслав Агапов
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