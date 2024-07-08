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09:22, 8 июля 2024Экономика

России спрогнозировали рост выпуска и вывоза удобрений

«Ъ»: рост выпуска и вывоза некоторых видов удобрений РФ может составить до 8 %

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Биржевые цены на азотсодержащие удобрения в мире могут достичь уровня в 300 долларов за тонну к концу 2024 года, а в 2025-2026 годах вряд ли опустятся ниже отметки в 290 долларов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Если к концу второго квартала 2024 года стоимость карбамида на базисе FOB Балтика составляла 273 доллара за тонну, то во второй половине декабря цены могут достичь уровня в 314 долларов. Это обстоятельство может привести к росту производства и вывоза некоторых категорий российских удобрений до 8 процентов, утверждают аналитики.

По мнению экспертов, удорожанию ряда видов удобрений в ближайшие несколько лет будет способствовать не только баланс спроса и предложения на мировом рынке, но также динамика биржевых цен на газ. Речь идет в том числе о влиянии вышеперечисленных факторов на стоимость фосфорных и калийных удобрений на балтийском направлении. Эти факторы в совокупности могут сыграть на руку отечественным производителям, пришли к выводу эксперты.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о заметном росте экспорта российских удобрений на латиноамериканский и европейский рынки. Так, по итогам первого квартала 2024 года экспорт карбамида из РФ в Евросоюз (ЕС) вырос в 1,7 раза в годовом выражении и достиг уровня в 560 тысяч тонн. За этот же период времени Россия стала крупнейшим поставщиком этого вида продукции на бразильский рынок. На этом фоне глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев спрогнозировал рост суммарных объемов экспорта удобрений из РФ почти до 44 миллионов тонн по итогам 2024 года.

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