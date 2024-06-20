Спрос на российские удобрения вырос за счет Латинской Америки

«Ъ»: Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию и Европу

Россия нарастила экспорт удобрений на латиноамериканский и европейский рынки. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ), статистические службы и собственные источники.

За последние два месяца карбамид (основное удобрение азотной группы) из-за повышения спроса подорожал на мировом рынке на 26 процентов, до 313 долларов за тонну. Предполагалось, что поставки из Китая сдержат рост цен, но КНР не смогла вернуться на рынок и там образовался дефицит. Ситуацию ухудшило то, что в Египте, который входит в топ-5 производителей карбамида, заводы начали работать с перебоями из-за плановых ремонтов и проблем с поставками газа.

Россия же, по данным Евростата, в I квартале 2024 года увеличила экспорт карбамида в ЕС в 1,7 раза, до 560 тысяч тонн. Также РФ стала крупнейшим поставщиком этой продукции в Бразилию. С конца весны цены на удобрение растут. В США и Индии оно подорожало на 5-7 процентов, а в Бразилии — до 20 процентов.

box#3713019

Впрочем, по словам старшего консультанта компании «Имплемента» Евгении Поповой, цены на основные виды удобрений все еще ниже уровня 2023 года. Ждать их сильного роста вряд ли стоит, так как Россия планирует нарастить производство в 2024 году почти на 10 процентов по сравнению с 2023 годом.

По мнению главы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, по итогам 2024 года суммарные объемы соответствующего российского экспорта могут вырасти почти до 44 миллионов тонн. В 2023 году вывезли в общей сложности 40 миллионов тонн.

В начале 2024 года российские компании заняли больше трети индийского рынка удобрений. Доля российских поставок выросла до 34 процентов.