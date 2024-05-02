Россия резко нарастила поставки удобрений в одну страну

«Ведомости»: Россия в 2024 году заняла 34 % рынка удобрений Индии

Российские компании в начале 2024 года заняли более трети рынка удобрений Индии — их доля в общем объеме поставок в страну выросла в январе и феврале по сравнению с аналогичным периодом 2023-го с 23 до 34 процентов. Об этом пишут «Ведомости».

При столь резком показателе роста экспорт из РФ в индийском направлении снижается как в физическом выражении (на 15 процентов год к году), так и в денежном (вдвое, до 231 миллиона долларов). В указанный период азиатская страна уменьшила ввоз российских удобрений на 43 процента, до 1,8 миллиона тонн.

Отмеченное снижение импорта удобрений объясняется сокращением субсидирования «на фоне комфортных переходящих запасов», следует из комментария представителя Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), который приводит издание. В частности сокращение спроса на азотные удобрения (карбамид) допускают в связи с запуском Индией в последние годы крупных проектов по выпуску этого вида удобрений.

В целом доля Индии в структуре экспорта российских удобрений выросла с трех процентов в 2021 году до 14 процентов в 2023-м, по итогам которого поставки увеличились почти в полтора раза и достигли уровня в 5,4 миллиона тонн. Страна является вторым после Бразилии покупателем удобрений из России. Лидирует в соответствующем списке Бразилия, в топ-4 по закупкам также входят США и Китай.