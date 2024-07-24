Трампу посоветовали различать личные отношения и внешнюю политику

ЦТАК: КНДР советует Трампу различать личные отношения и внешнюю политику

Северная Корея не придает значения словам экс-президента США Дональда Трампа о дружбе и хороших отношениях с Пхеньяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В КНДР посоветовали американскому политику различать работу и личные отношения. В Пхеньяне отметили: Трамп считает, что «хорошо дружить с кем-то, у кого много ядерного оружия и другого». В Северной Корее объяснили, что таким образом политик рекламирует свою мысль о перспективе корейско-американских отношений.

«Но никакая администрация США не может исправить хаотическую из-за межпартийного спора политику в США, поэтому мы не обращаем внимания на это», — подчеркнули в ЦТАК.

Ранее Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном при переизбрании на должность главы государства.