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01:27, 24 июля 2024Мир

Трампу посоветовали различать личные отношения и внешнюю политику

ЦТАК: КНДР советует Трампу различать личные отношения и внешнюю политику
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Северная Корея не придает значения словам экс-президента США Дональда Трампа о дружбе и хороших отношениях с Пхеньяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В КНДР посоветовали американскому политику различать работу и личные отношения. В Пхеньяне отметили: Трамп считает, что «хорошо дружить с кем-то, у кого много ядерного оружия и другого». В Северной Корее объяснили, что таким образом политик рекламирует свою мысль о перспективе корейско-американских отношений.

«Но никакая администрация США не может исправить хаотическую из-за межпартийного спора политику в США, поэтому мы не обращаем внимания на это», — подчеркнули в ЦТАК.

Ранее Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном при переизбрании на должность главы государства.

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      Марина Совина
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