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12:55, 24 июля 2024Бывший СССР

Командующий армией Эстонии заявил о превосходстве России над Западом в гонке вооружения

Командующий армией Эстонии Мерило: российский ОПК опережает западный
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) опережает военную индустрию западных стран. О превосходстве России над Западом в гонке вооружения заявил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, передает ERR.

По словам военного, Москва смогла на высоком уровне наладить военное производство, и сейчас Россия вышла вперед в гонке вооружения. При этом командующий эстонской армией считает, что Европа и США обладают большим военным потенциалом.

«Я не думаю, что это [первенство России] продлится долго: в один момент технологическое, экономическое и военное превосходство, которым обладает НАТО, наберет обороты», — выразил уверенность генерал.

Ранее успех оборонной промышленности России на фоне санкций признали в Госдепе США. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Москва наладила эффективность сотрудничество с Китаем, Северной Кореей и Ираном.

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      Глеб Палехов
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