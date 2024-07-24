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11:40, 24 июля 2024Россия

Конфискованные у россиян Lexus и BMW передали бойцам СВО

Конфискованные у жителей Нижегородской области Lexus и BMW передали на нужды СВО

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области

В Нижегородской области конфискованные и жителей региона автомобили передали бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Приставы передали на нужды спецоперации сразу десять автомобилей. Среди них также машины марок Nissan, Ford и Lada. Все они уже поступили в распоряжение Минобороны России.

О бывших собственниках транспортных средств известно, что они были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести.

Ранее своего Porsche при аналогичных обстоятельствах лишился житель Тюмени. Его машину, а также Nissan передали бойцам СВО. Обоих россиян наказали за пьяную езду.

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      Алан Босиков
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