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14:39, 24 июля 2024Россия

Кремль назвал один из главных приоритетов работы Путина

Песков: развитие новых регионов — один из главных приоритетов работы Путина

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Одним из главных приоритетов работы президента России Владимира Путина является развитие новых регионов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, глава государства 24 июля проведет совещание, посвященное социально-экономическому развитию новых регионов страны.

«Один из основных приоритетов всей работы президента и правительства Российской Федерации», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что собственные проблемы и достижение всех целей специальной военной операции (СВО) являются приоритетными целями России. «Главное для нас — это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», — пояснил он.

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      Никита Абрамов
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