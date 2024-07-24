Кремль назвал один из главных приоритетов работы Путина

Песков: развитие новых регионов — один из главных приоритетов работы Путина

Одним из главных приоритетов работы президента России Владимира Путина является развитие новых регионов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, глава государства 24 июля проведет совещание, посвященное социально-экономическому развитию новых регионов страны.

«Один из основных приоритетов всей работы президента и правительства Российской Федерации», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что собственные проблемы и достижение всех целей специальной военной операции (СВО) являются приоритетными целями России. «Главное для нас — это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», — пояснил он.