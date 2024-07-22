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12:48, 22 июля 2024Россия

В Кремле назвали приоритетные цели России

Песков: собственные проблемы и достижение целей СВО являются главными целями РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Собственные проблемы и достижение всех целей специальной военной операции (СВО) являются приоритетными целями России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Главное для нас — это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации — это одни из главных приоритетов России сегодня.

«Ведь семья — это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — объяснил глава государства.

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      Никита Абрамов
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