Путин назвал поддержку материнства и детства одним из главных приоритетов России

Путин: поддержка материнства и детства является приоритетом для России

Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации — это одни из главных приоритетов России сегодня. Семья — основа всего, рассказал российский президент Владимир Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери.

«Ведь семья – это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — объяснил Путин.

Около шести тысяч мам пришли в Государственный Кремлевский дворец на концерт «Мать-героиня». День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября.