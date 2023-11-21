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22:09, 21 ноября 2023Россия

Путин назвал поддержку материнства и детства одним из главных приоритетов России

Путин: поддержка материнства и детства является приоритетом для России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации — это одни из главных приоритетов России сегодня. Семья — основа всего, рассказал российский президент Владимир Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери.

«Ведь семья – это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — объяснил Путин.

Около шести тысяч мам пришли в Государственный Кремлевский дворец на концерт «Мать-героиня». День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября.

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      Марина Совина
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