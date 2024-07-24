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15:31, 24 июля 2024Культура

Лолита отреагировала на проверку на несоответствие традиционным ценностям

Лолита заявила, что не провоцировала публику на концерте в Санкт-Петербурге
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на возможную проверку со стороны МВД на несоответствие традиционным ценностям и провокационное поведение на концертах. Слова исполнительницы приводит Daily Storm.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что на недавних выступлениях в Санкт-Петербурге артистка кричала на зрителей, а также исполняла композиции рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой. «Был пьяный, который мешал работать. Просто осадила его под хохот зала», — пояснила артистка в беседе со СМИ.

Лолита также заявила, что ей нечего ответить Останиной, помимо пожелания ей долгих лет. «Этот эпизод есть в интернете. Все можно посмотреть. К тому же на концерте есть ограничение 16+», — заключила исполнительница.

Ранее Останина заявила, что на недавних концертах артистка «вела себя провокационно». Ее действия также противоречили «основным принципам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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      Мария Рюрикова
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