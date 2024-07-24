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15:10, 24 июля 2024Культура

В Госдуме потребовали проверить поведение Лолиты на концертах

Депутат Останина попросила МВД проверить поведение певицы Лолиты на концертах
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила МВД проверить поведение певицы Лолиты Милявской на концертах. Об этом сообщает РИА Новости.

Останина заявила, что на недавних концертах в Санкт-Петербурге артистка «вела себя провокационно». По ее словам, Лолита кричала на зрителей, а также исполняла композиции рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой. По мнению депутата, действия звезды необходимо проверить на соответствие российскому законодательству.

Ранее Лолиту раскритиковали за исполнение на концерте песни Моргенштерна Cadillac. В ответ певица призвала не приписывать ей «такие специальные действия провокационные». «Потому что это просто смешно, это просто пародия. Все, что могу сказать, — не буду больше», — заключила она.

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      Мария Рюрикова
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