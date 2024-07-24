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21:03, 8 августа 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли признаки опасной манипуляции

Психолог Попова назвала лавбомбинг способом скрытой манипуляции в отношениях

Фото: Troyan / Shutterstock / Fotodom

Чрезмерные знаки внимания и поспешные признания в любви — не всегда хороший знак для отношений, так как они могут быть неочевидным признаком скрытой и опасной манипуляции, считает сертифицированный коуч и психолог Мария Попова. Что такое «бомбардировка любовью» и что должно настораживать в отношениях с новым партнером, она рассказала «Ленте.ру».

Попова назвала «бомбардировку любовью», или лавбомбинг, частым способом манипуляции. О ней может идти речь, если в начале отношений один из партнеров окружает другого чрезмерным вниманием, втирается в доверие и таким образом получает власть и контроль над ним.

Поначалу такое внимание может выглядеть как яркое проявление чувств. Это усыпляет бдительность человека, подвергшегося лавбомбингу. Но пока он растворяется в якобы сказочной любви, власть над его жизнью может перейти в другие руки

Мария Поповасертифицированный коуч и психолог
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Попова объяснила: цель лавбомбера — получить тотальный контроль над жертвой, ее ресурсами и финансами. По ее словам, со временем жертва почувствует, что больше не принадлежит себе. Эксперт подчеркнула, что подвергаются подобной «бомбардировке» те, кем легче всего манипулировать, — люди с низкой самооценкой, без внутренней опоры, сомневающиеся в себе.

По словам психолога, отношения с такими манипуляторами обычно развиваются по вполне определенному сценарию: подарки, комплименты, ежеминутные сообщения и звонки, подчеркивание уникальности человека.

Партнер торопит события: предлагает жить вместе и сыграть свадьбу чуть ли не через неделю. Никуда не отпускает вас одну, ограничивает круг общения. Не реагирует на ваши чувства и желания, но требует реакции на каждое свое действие. Он будто действует по определенному сценарию

Мария Поповасертифицированный коуч и психолог

Явным признаком лавбомбинга Попова назвала внезапные эмоциональные перепады: от внимательности и нежности к гневу, претензиям и навязчивому контролю, необоснованным требованиям. Должно насторожить и желание одного из партнеров ограничить контакты другого с семьей и друзьями.

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Также психолог посоветовала задуматься над отношениями, если в первые дни знакомства избранник произносит такие фразы: «Только ты меня понимаешь!», «Я никого не любил так, как тебя!», «Я таких людей, как ты, еще никогда не встречал», «Ты любовь всей моей жизни! Мы предназначены друг для друга».

Ранее психолог Рэнди Гюнтер назвал способ построить серьезные отношения после тяжелого разрыва. Он заявил, что новый партнер не должен восприниматься как человек, который поможет исцелиться после тяжелой травмы.

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      Наталья Обрядина
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