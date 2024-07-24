Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 24 июля 2024Мир

Маск поддержал мнение о перевороте против Байдена

Маск поддержал мнение миллиардера Сакса о перевороте против Байдена

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не являлся его добровольным решением, а был результатом переворота. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, согласившись с мнением миллиардера Дэвида Сакса в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Демократические пропагандисты говорили о фальшивом перевороте более трех лет, а теперь они отчаянно отрицают, что произошел настоящий переворот (...) Отказ [Байдена от участия в выборах] не был добровольным, это был политический удар», — написал Сакс.

Он также подчеркнул, что в снятии Байдена особую роль сыграла бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ на это Маск прокомментировал слова миллиардера, подписав их эмодзи «100».

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в совместном интервью заявили, что решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с предвыборной кампании говорит о том факте, что против него был совершен переворот.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

      Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин

      Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

      Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

      На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

      Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

      На Украине рассказали о попадании ВСУ в котел на покровском направлении

      Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

      Двое россиян повторили за депутатом Госдумы и были избиты мигрантами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше