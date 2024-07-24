Маск поддержал мнение о перевороте против Байдена

Маск поддержал мнение миллиардера Сакса о перевороте против Байдена

Выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не являлся его добровольным решением, а был результатом переворота. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, согласившись с мнением миллиардера Дэвида Сакса в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Демократические пропагандисты говорили о фальшивом перевороте более трех лет, а теперь они отчаянно отрицают, что произошел настоящий переворот (...) Отказ [Байдена от участия в выборах] не был добровольным, это был политический удар», — написал Сакс.

Он также подчеркнул, что в снятии Байдена особую роль сыграла бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ на это Маск прокомментировал слова миллиардера, подписав их эмодзи «100».

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в совместном интервью заявили, что решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с предвыборной кампании говорит о том факте, что против него был совершен переворот.