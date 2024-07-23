Трамп заявил о перевороте против Байдена

Трамп и кандидат в вице-президенты Вэнс: против Байдена был совершен переворот

Решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с предвыборной кампании говорит о том факте, что против него был совершен переворот. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в совместном интервью Fox News.

«Своего рода да», — утвердительно ответил бывший американский лидер в ответ на вопрос о факте переворота.

Вэнс так же ответил на данный вопрос и подчеркнул, что Байдену необходимо уйти с президентского поста. По его словам, если глава государства не может участвовать в выборах из-за проблем со здоровьем, то он не может и управлять страной.

Ранее газета Politico сообщала, что штаб Трампа начал готовиться к выходу Байдена из гонки еще в мае, за месяц до неудачных для демократического кандидата дебатов. В частности, члены предвыборного штаба распространили документ среди главных помощников Трампа. Тема письма предполагала сценарий участия другого кандидата от Демократической партии.